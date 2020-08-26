Доктор юридических наук рекомендует закрыть дело Роттердам+ Отсутствие заключения экспертизы о наличии убытков от действия формулы "Роттердам+" означает отсутствие состава преступления и лишает дело любой судебной перспективы. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила доктор юридических наук Анна Власова.



"К этой категории дел экспертиза является ключевым доказательством, ведь она может подтвердить только убытки. Нет убытков - нет дела. И фактически привлечь к уголовной ответственности некого", – отметила адвокат.



По ее словам, антикоррупционные органы за 3,5 года не смогли документально подтвердили ни одно из публично озвученных обвинений по делу "Роттердам+".



"Правоохранительные органы фактически стали заложниками политических игр, а их громкие заявления не подчеркиваются доказательствами. Время идет, ситуация меняется и заходит в тупик", - отметила Анна Власова.



Доктор юридических наук добавила, что следствию стоит как можно скорее признать свои ошибки и принять законное решение о закрытии в рамках действующего уголовно-процессуального кодекса.



"Если нет доказательств, признайте это, сделайте в соответствии с УПК, сделайте соответствующее производство. В следствии бывают ошибки, бывает так, но законные решения надо принимать. Время уже вычеркнуть из этого дела политику и действовать в соответствии с нормами процессуального закона", - добавила Власова.



Она также напомнила, что за 3,5 года было проведено 10 национальных экспертиз и 4 международных исследований, которые подтверждают правильность и обоснованность формулы «Роттердам+», а также законность ее принятия.



Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.



НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам+", выполнена Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.



Ранее ряд других государственных экспертиз, проводимых в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы.



Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.



Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



