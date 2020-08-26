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Украина увеличила размер госдолга

26.08.20 13:53
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В июле 2020 года совокупный госдолг Украины вырос на 3,79% в гривне - до 2,355 трл грн, а в долларовом эквиваленте - на 0,04%, до 85,05 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Отмечается, что в июле прямой госдолг в долларовом выражении снизился на 0,23% - до 74,84 млрд долларов, в гривневом - вырос на 3,49%, до 2,072 трлн грн.

При этом, внешний прямой долг в июле в долларах вырос на 2,75% - до 43,12 млрд долларов (в гривне - на 6,61%, до 1,193 трлн грн).

А гарантированный государством долг в июле 2020 увеличился на 5,98% - до 282,55 млрд грн, в долларах - на 2,14%, до 10,2 млрд долларов, в том числе внешний - на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах - на 2,84%, до 9,42 млрд долларов.

По данным Минфина, с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом.

МинПром

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