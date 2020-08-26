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Повышение минималки носит исключительно политический характер – мнение

26.08.20 12:55 , РБК Украина
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Повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен имеет исключительно политический характер. Решение принято перед местными выборами, которые состоятся в октябре.

Об этом исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук сказал в комментарии РБК-Украина.

"Это решение очевидно политическое, принятое накануне местных выборов, и оно не несет экономического обоснования. Минималка должна расти в соответствии с ростом продуктивности и экономики, а у нас сейчас немного другая ситуация", - сказал Д.Боярчук.

Он также отметил, что повышение минималки не обязывает работодателей поднимать непосредственно сами выплаты работникам. Так, частный бизнес вполне может платить сотрудникам коэффициент 0,9 или 0,8 от минималки, в зависимости от договоренности. Главное - чтобы в полном объеме платились в бюджет все налоги, привязанные к МЗП, в частности, единый социальный взнос.

Таким образом, повышение минималки, по мнению Д.Боярчука, является фактически дополнительным налогообложением. За счет повышения минималки, говорится в объяснительной записке к президентскому законопроекту, государство планирует собрать 541 млн грн дополнительных налогов.

Среди главных рисков дальнейшего поднятия МЗП - сокращение инвестиций, сказала РБК-Украина заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. По ее словам, продуктивность труда в Украине и так гораздо ниже, чем во многих соседних восточноевропейских странах.

Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений бизнес был вынужден отложить инвестиции, хотя сейчас наблюдается оживление инвестиционных настроений. Но из-за административного повышения минималки часть этих денег придется направить на повышение зарплат сотрудникам, а часть - на выплату налогов.

"Экономика могла бы начать восстанавливаться достаточно высоким темпом, а так часть денег, отведенных на развитие, будет направлена на проедание. Роста продаж украинским компаниям это тоже не принесет - в потреблении много импорта", - сказала М.Репко.

Как сообщалось, Верховная Рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5 тыс. грн.

Исполнительный директор фонда Блейзера и советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии РБК-Украина сказал, что президент изначально хотел, чтобы сентябрьское повышение минимальной зарплаты было более весомым.

По его словам, принятое увеличение на 277 гривен, до 5 тыс. грн - это компромиссный вариант.

МинПром

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