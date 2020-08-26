Vale начала производство высокосортной железорудной мелочи в Китае Бразильская компания Vale 25 августа заявила, что приступила к производству высокосортной железорудной мелочи для окомкования на своем новом помольном узле с китайской Ningbo Zhoushan Port Group (NZP Group) в восточной провинции Чжэцзян. Как сообщает агентство Reuters,



В заявлении Vale говорится, что узел, расположенный на терминале перевалки руды Шуланху в городе Чжоушань, имеет три производственные линии и годовую мощность в 3 млн тонн измельченной железной руды.



По словам горнодобывающей компании, новый продукт, известный как GF88, основан на флагманском продукте Vale Carjas с содержанием Fe 65%, и будет использоваться для удовлетворения растущего спроса на окатыши в гигантском металлургическом секторе Китая.



"Он отличается высоким содержанием железа, низким содержанием примесей и низкими потерями при возгорании", - говорится в заявлении Марчелло Спинелли, исполнительного директора по черным металлам компании Vale.



В 2016 году компания Vale объединилась с NZP Group для производства Brazilian Blended Fines и подписала соглашение о запуске GF88 в декабре прошлого года.

Импорт железной руды в Китай резко вырос в последние месяцы, достигнув рекордного уровня в июле, поскольку экономика оправилась от сбоев, вызванных пандемией коронавируса, а внутренние цены на Далянской бирже в этом году подскочили более чем на 60%.



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