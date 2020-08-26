НКРЭКУ установила стимулирующие тарифы для облэнерго Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив, в частности, нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 15,72% соответственно.



Соответствующее решение принято на заседании комиссии 26 августа, передает Интерфакс-Украина.



По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, комиссия уверена в этом решении.



"Мы не хотим, чтобы это была псевдореформа", – сказал глава НКРЭКУ, отметив, что это "очень взвешенное и смоделированное решение, которым конечно, не могут быть довольны все".



Согласно проектам постановлений, на первый регуляторный период (три года) устанавливаются отдельные регуляторные нормы дохода для "старой" и "новой" базы активов – 3% и 15,72%, достижение установленных показателей качества услуг переносится с 8-го на 13-й год после перехода на стимулирующее тарифообразование.



Основным вопросом, вызвавшем дискуссии во время заседания, был вопрос нормы дохода на старую базу активов. Ряд лоббистов требовал устанавливать эту норму доходов на уровне до 8%, что позволило бы собственникам облэнерго собрать с рынка больше средств без осуществления новых инвестиций в модернизацию сетей. Со своей стороны комиссия не поддержала эти предложения.



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