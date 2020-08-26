Fortescue Metals Group сообщила о рекордной прибыли Австралийская компания Fortescue Metals Group сообщила 24 августа о рекордной прибыли за полный год, закончившийся в июне, и в четыре раза увеличила свои окончательные дивиденды после рекордных поставок железной руды и роста цен на руду в 2020 году. Об этом пишет агентство Reuters.



Растущие цены и отгрузки привели к 70%-ому росту акций Fortescue в этом году. Увеличение выплаты дивидендов должно означать непредвиденную прибыль в размере более 1 млрд австр. долл. (803,26 млн долл.) для крупнейшего акционера компании, председателя правления Эндрю Форреста.



"Это был отличный результат. Очень четкие результаты, все рекомендации были такими, как надо, - сказал аналитик Глин Лоукок из UBS в Сиднее. - Теперь все зависит от того, какими будут цены на железную руду в ближайшие 12 месяцев".



Цены на железную руду с содержанием железа 62% составляли 126,50 долл. за тонну.



Четвертый в мире производитель железной руды сообщил, что чистая прибыль в 2020 финансовом году составила 4,74 млрд долл., что на 49% больше, чем 3,19 млрд долл. годом ранее. По данным Refinitiv IBES, аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 4,77 млрд долл.



Акции выросли на 3,3%, до 18,59 австр. долл., на фоне стабильного австралийского рынка акций.



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