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Законопроект об управлении отходами требует проверки на коррупцию

26.08.20 11:29
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Отраслевая ассоциация ломозаготовительных и перерабатывающих предприятий "УАВтормет" обратилась к главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александру Новикову с просьбой провести экспертизу законопроекта №2207-1Д "Об управлении отходами" с целью выполнения коррупционных рисков. Об этом говорится в письме ассоциации, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

"УАВтормет" подчеркивает, что ранее совместно с ассоциациями "УАВторметресурс" и "Укрметаллургпром" неоднократно предоставлял письменные предложения разработчикам законопроекта относительно несоответствия его положениям Директивы ЕС 2008/98/ЕС об отходах, украинскому закону "О металлоломе". В ассоциации выразили уверенность, что предложенные в законопроекта "Об управлении отходами" механизмы создают трудности в ведении бизнеса в операциях с металлоломом и создают значительные коррупционные риски.

"Таким образом, вышеуказанный законопроект негативно повлияет на рынок операций с металлоломом, усложнит процесс сбора, переработки металлолома и, как следствие, приведет к ухудшению обеспечения производственных потребностей металлургов, литейщиков и предприятий ОПК стратегически важным сырьем", - говорится в письме.

В частности "УАВтормет" обращает внимание на то, что законопроектом предлагается на замену лицензированию хозяйственной деятельности по заготовке и переработке металлолома, которое было отменено в 2015 году, вводятся процедуры разрешительного характера. В частности предлагается обязать заготовителей получать разрешение не только на управление отходами, но и на каждую их перевозку или перемещение.

Также ассоциация указывает, что данный законопроект не соответствуют международным нормам и действующим в ЕС практикам, в частности при транскордонных перевозках опасных отходов, которые внесены в Базельскую конвенцию о контроле за транскордонными перевозками опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 года, в странах ЕС применяется уведомительный принцип учета таких операций, а не система специальных разрешений.

"Таким образом, процедура получения вывода на транскордонные перевозки субъектами предпринимательской деятельности в сфере металлолома искусственно усложнена, противоречит международным нормам, не ставит своей целью реформирование лицензионной и разрешительной систем обращения с отходами и не внедряет разрешительную систему европейского образца", - констатируется в документе.

"УАВтормет" также обращает внимание, что операции на обращение с отходами попадают под действие двойных разрешительных процедур. Это получение разрешения на проведение операций по управлению отходами и получения письменного сообщения на транскордонную перевозку опасных отходов.

В то же время в законопроекте не предусмотрена процедура ответственности чиновников за возможные злоупотребления. Термины и определения законопроекта не имеют четкой трактовки, что также в будущем может быть использовано с неправомерной целью, подчеркивают в ассоциации.

МинПром

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