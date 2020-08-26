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ВСМПО-Ависма заявила о почти полной потере чистой прибыли

26.08.20 11:21 , МеталлТорг
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 ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" опубликовала консолидированные финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2020 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в условиях пандемии COVID-19 снизились объемы заказов от авиапроизводителей, из-за чего Группа была вынуждена сделать акцент на индустриальных рынках. В частности, несколько проектов в России позволили Группе сохранить уровень производства продукции из титана и титановых сплавов на внутреннем рынке, поставки на который возросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,94 тыс.т. Однако сокращение экспортных отгрузок на 19%, до 10,5 тыс.т, привело к общему падению продаж титановой продукции на 14%. Отгрузки ферротитана и алюминий также сократились на 19% и 53% соответственно.

На фоне снижения операционных показателей компания демонстрирует снижение выручки и EBITDA: первая составила 678,4 млн долл. (-17% к январю-июню 2019 г.), вторая - 249,9 млн долл. (-18%). Чистая прибыль компании фактически исчезла, составив 82 тыс. долл. против 210,3 млн год назад.

При этом свободный денежный поток вырос втрое до 187,7 млн долл. по причине высвобождения средств из оборотного капитала.

По прогнозам аналитиков напряженная ситуация в авиаперевозках продлится до конца 2021 года. В связи с этим Группа реализует мероприятия по росту объемов продаж в химическую, энергетическую отрасли и в медицину, внедряет программу повышения операционной эффективности и снижения затрат. Как рассчитывают в ВСМПО-Ависма, это позволит обеспечить финансовую стабильность Группы во второй половине 2020 года и в 2021 году.

МинПром

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