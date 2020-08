ОГХК готовит следующую партию ильменита на Крым. Об этом Минпрому сообщили производственники Иршанского горно-обогатительного комбината.



Это один из филиалов Объединенной горно-химической компании. "Все выпускаемые объемы затачиваем под крымского покупателя – дана такая разнарядка. Мы с ним уже работали до 2014 года. В настоящее время загрузка производства составляет около 12 тыс. т ильменитового концентрата в месяц. Продукция складируется на территории доводочной фабрики", - сообщил изданию начальник одного из производственных участков комбината.



Он уточнил, что не имеет сведений о планируемой продаже каких-либо объемов другому переработчику, кроме крымского. Одновременно руководство компании в киевском офисе занято поиском нового судна под погрузку иршанского ильменита в адрес немецкой ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG (ITS).

Как сообщал Минпром со ссылкой на контракт, эта компания уже заключала договор на приобретение произведенного в Иршанске ильменита в июне. Ильменит был приобретен немецкой компанией с дисконтом от рыночной цены в 20-40 долларов за тонну. Стоимость тонны ильменита по контракту от 17 июня составляла 172 доллара за тонну. В свою очередь, украинский ильменит содержанием 54%, как в Иршанске, на условиях CIF в июне продавался по 260-280 долларов за тонну. Это соответствует цене на условиях FOB в пределах 190-210 долларов за тонну.

Врио главы правления ОГХК Питер Девис опровергает сотрудничество с Крымским Титаном, находящимся на территории аннексированного Крыма. Но подтверждает, что сотрудничает с немецким контрагентом. Мол, он перед ОГХК выполнил все обязательства и в компании довольны его работой.

В тоже время, сайт Миротворец и портал Delo.UA опубликовали фото суден и маршрут, как иршанский ильменит ОГХК, выкупленный немецким посредником, далее отправляется на территорию Крыма. Отгрузки велись через турецкий порт Хопа, оттуда продукция перегружалась на другое судно - "SOURIA", занесенное в санкционный список США в 2016 году за нарушение запрета на вход в территориальные воды Крыма. Иршанский ильменит выгружался в Феодосии. В Крыму есть только одно предприятие, перерабатывающее данную продукцию – Крымский ТИТАН бизнесмена Дмитрия Фирташа. Украинские правоохранительные органы пока не давали оценку произведенным поставкам.

Объединенная горно-химическая компания выставлена Фондом госимущества на продажу в этом году. Стоимость активов в 2019 году составляла 3,4 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2018 г – 114,89 млн грн.



