В первом квартале цена электроэнергии в Украине была выше европейской В январе-марте 2020 года цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, передают Українські Новини.



Согласно нему, в 1-м квартале цена на электроэнергию в Украине (46,9 евро/МВт-ч) была на 12,6% выше, чем в Румынии (41 евро/МВт-ч), на 13,4% выше, чем в Польше (40,6 евро/МВт-ч) и на 12,8% выше, чем в Венгрии (40,9 евро/МВт-ч).



Также цена на электроэнергию в Украине была в 3,1 раза выше, чем в Норвегии (15,1 евро/МВт-ч), в 2,8 раза выше, чем в Швеции (16,7 евро/МВт-ч), а также на 37,3% выше, чем во Франции (29,4 евро/МВт-ч), на 43,5% выше, чем в Германии (26,5 евро/МВт-ч) и на 32,8% выше, чем в Австрии.



Как сообщаось, средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 17 августа уменьшилась на 19,1%, или на 269,56 гривен/МВт-ч до 1 140,22 гривен/МВт-ч по сравнению с 10 августа.



МинПром



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