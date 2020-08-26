Liberty Steel восстановила работу доменной печи в Остраве Британская металлургическая компания Liberty Steel, входящая в состав промышленной группы GFG Alliance, сообщила о возвращении в строй доменной печи на металлургическом комбинате Liberty Ostrava в Чехии.



Данная доменная печь была остановлена в середине апреля текущего года вследствие падения спроса на стальную продукцию из-за эпидемии коронавируса и карантина. Как сообщает руководство компании, к настоящему времени рыночная конъюнктура улучшилась.



Во время простоя печи была проведена ее модернизация на общую сумму около 2 млн долл. Мощность печи, построенной в 1952 г, сейчас достигает 3,2 тыс. т чугуна в день.



Кроме того, Liberty подтвердила свой интерес к приобретению британского меткомбината Port Talbot у индийской группы Tata Steel, которая пыталась получить государственную помощь на поддержку этого предприятия, но пока не добилась никаких успехов.



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