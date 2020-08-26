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К осени газ в Европе преодолел планку в 100 долл. за тысячу кубов

26.08.20 10:16 , Интерфакс
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Спотовые цены на газ в Европе после проседания в конце прошлой недели начали последнюю неделю лета новым энергичным рывком вверх, вырвавшись за уровень 100 долл. за тысячу кубометров.

На главной площадке Европы - голландской TTF - во вторник контракт с поставкой "на день вперед" закрылся на уровне 103,6 долл. за тысячу кубометров. При том, что на прошлой неделе средний уровень цен на TTF был на уровне 89 долл. за тысячу кубов, правда, в минувший вторник цены уже доходили до 99,96 долл., но выше подняться тогда не смогли.

Достигнутый уровень котировок является максимальным с середины марта - то есть за последние пять месяцев.

На уровне около 100 долл. за тысячу кубометров находится уровень безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже 100 долл. за 1 тыс. кубометров: 13 долл. - себестоимость добычи, 14 долл. - НДПИ, 27 долл. - транспортировка по России, минимум 20 долл. - транспортировка до целевых рынков Европы - итого свыше 70 долл., а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это 105 долл. за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с повышением цен в Азии, что может вызывать перенаправление туда партий СПГ.

Терминал по приему сжиженного природного газа в голландском Роттердаме с середины месяца заметно сократил поставку газа в распределительную сеть. Котировки на нидерландском хабе TTF чутко реагируют на динамику объемов СПГ, проходящих через терминал.

Всего в августе объемы поставок СПГ на терминалы Европы, согласно текущей статистике портала Gas Infrastructure Europe, снижаются на 6% к объемам за август 2019 года. Снижение поставок СПГ в Европу происходит третий месяц подряд.

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