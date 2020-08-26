Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

BHP ожидает волатильности на рынке железной руды

26.08.20 09:39
печать
размер текста:

Австралийская компания BHP ожидает, что волатильность цен на железную руду будет вызвана неопределенностью в отношении повторного возникновения и сдерживания вспышек COVID – 19, а также неопределенностью морских поставок из Бразилии и других рынков.

В связи с тем, что цены на железную руду в августе достигли нового многолетнего максимума и составили около 130 долл. за тонну сухого материала CFR, Китай, то спотовая премия на кусковые руды и окатыши снизилась.

"Условия морских поставок в этом и следующем календарном году весьма неопределенны, как в совокупности, так и с точки зрения профиля качества", - говорится в отчете BHP.

Анализ BHP показал, что из-за COVID-19 и других местных факторов экспорт железной руды из Южной Африки, Перу и небольших бразильских горнодобывающих компаний отстает от соответствующих уровней 2019 года. Ситуация остается сложно у крупных бразильских экспортеров железной руды и экспорт руды может нормализоваться через несколько лет.

По оценкам BHP, большая часть роста тоннажа мирового рынка в прошлом году, вызванная высокими ценами после аварии у Vale, может быть потеряна из-за коронавируса, поражающего добычу и логистику.

Одним из ярких моментов является Индия, где экспорт железной руды увеличился, поскольку внутренний спрос на сталь снизился во время длительной блокировки страны.BHP по-прежнему ожидает, что цены на железную руду в долгосрочной перспективе будут определяться более дорогостоящим предприятием с более низкой стоимостью использования в Австралии или Бразилии, несмотря на возросшую вероятность новых поставок из Западной Африки.

Что касается Китая, то BHP сообщила, что производство стали в стране сократилось с января по март без значительного снижения, в то время как восстановление до уровня, превышающего 1,1 миллиарда тонн в год в годовом исчислении, привело к увеличению спроса на железную руду и уголь.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:16
К осени газ в Европе преодолел планку в 100 долл. за тысячу кубов
09:59
Thyssenkrupp намерена сократить еще часть рабочих мест
09:27
В начале осени в Китае запустят новый меткомбинат
08:58
Топливо на украинских АЗС продолжит дорожать
08:02
НБУ отнес банк Аркада к категории неплатежеспособных
25.08.20
18:11
Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.
17:56
Проверки бизнеса возобновятся с 1 сентября
17:26
В Украине все больше убыточных предприятий
17:09
Пандемия убьет 120 млн рабочих мест в туризме
16:51
Падение промпроизводства в Украине замедлилось
16:33
Совет ЕС распределил 80 млрд евро помощи
16:13
Цена автогаза уверенно идет вверх
15:50
Укрнафта добыла меньше нефти и газа
15:36
Инвестиции в экономику Украины упали во всех отраслях
15:10
Жители стран красной зоны не смогут попасть в Украину
14:56
Украинский рынок серной кислоты поражен масштабной коррупцией - Магомедов
14:43
Рост ж/д тарифов на грузоперевозки приведет к катастрофе в отрасли – ТЭК
14:22
В Украине карантин может продлиться до 1 ноября
14:07
Китай поставил очередной рекорд по экспорту алюминия
14:03
Украина вряд ли получит в этом году еще два транша МВФ – эксперт
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!