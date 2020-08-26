Топливо на украинских АЗС продолжит дорожать До конца августа стоимость топлива на украинских заправках вырастет приблизительно на 50 копеек/литр. Об этом пишет газета "Сегодня".



Эксперты говорят, что цены на бензин и дизтопливо начали расти оттого, что, несмотря на еще имеющийся на рынке профицит нефтепродуктов, дешевые запасы заканчиваются. Дабы не работать в убыток, то одна, то другая сеть понемногу поднимает цены.



"За неделю топливо в крупных сетях подорожало на 50-80 коп/л, – уточнил Сергей Куюн. – Сети АЗС WOG и ОККО повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ в июле. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 24,99 до 25,49 грн/л, А-95 — с 25,99 до 26,49 грн/л. На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 49 коп./л: А-92 — до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДТ — до 25,98 грн/л. На 80 коп./л в сети UPG подорожали бензины, ДТ — на 50 коп./л. На заправках Shell, Glusco и "Катрал" цены на топливо выросли на 5–35 коп./л".



Геннадий Рябцев отметил, что розничные цены повысили практически все крупные операторы, за исключением группы "Приват", торгующей в основном топливом украинского производства, которая не меняла их с 29 апреля. Таким образом, разница между ценами бензинов на станциях "Привата" и мейджоров (в частности ОККО и WOG) выросла до 5,5 грн/л, ДТ – до 4,5 грн/л, или почти до 25%.



Сжиженный газ продолжил плавно дорожать. Артем Куюн говорит, что крупные сети почти дошли до экономически обоснованной на сегодня цены – 13 грн/л, а вот более мелкие продолжали корректировать цены в пределах 10–30 коп./л. Поэтому за счет них и росли средние цены в регионах.



Эксперты уверены, что на розничном рынке нефтепродуктов начал постепенно реализовываться потенциал роста цен еще на 1 грн/л.



"Сейчас из-за профицита предложения маржа между мелким оптом и розницей минимальная, поэтому трейдеры используют каждую возможность для роста цен, – анализирует Геннадий Рябцев. – Но так как рынок профицитный, то цены в рознице повышаются медленно. В сентябре пойдут более дорогие оптовые поставки, и темпы роста розничных цен ускорятся".



Такое же мнение и у Сергея Куюна. "По всем расчетам, завезенные ранее дешевые запасы топлива заканчиваются, – говорит Сергей Куюн. – Сейчас в Украине самые низкие розничные цены по сравнению с другими странами Европы. Мы имеем минимальную наценку в рознице за последние два года. Это еще один индикатор того, что цены вскоре пойдут вверх. Я уверен, что на наступившей неделе отдельные сети их повысят еще на 50 коп./л. Пока цены сдерживают украинские производители, у которых, судя по всему, еще есть запасы дешевой украинской нефти. Но по всем оценкам, они заканчиваются. И достаточно самой крупной отечественной сети "Приват" поднять цены даже на 50 коп./л, рынок "прорвет".



Артем Куюн прогнозирует на этой неделе рост цен на автогаз еще на 10-30 копеек в небольших региональных сетях, то есть подорожание будет еще в пределах 10-15 коп./л. Также эксперт подтвердил, что не верит в возможность срыва белорусских поставок сжиженного газа, возможность его дефицита и спекулятивного взлета цен.



Тем временем Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что усиливает мониторинг рынка топлива в связи с возможным уменьшением объемов поставок топлива из Беларуси. АМКУ предостерег игроков рынка от совершения антиконкурентных действий, таких как создание искусственного дефицита топлива, необоснованного повышения оптовых и розничных цен.



МинПром



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