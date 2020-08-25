Проверки бизнеса возобновятся с 1 сентября В Госслужбе занятости рассказали, что только за период с 12 марта (день начала карантина в Украине) по 20 августа безработными официально стали 441,8 тысяч украинских граждан. При этом аналитики считают, что это только та часть оставшихся без работы за период карантина, которая на виду. В действительности же ситуация гораздо хуже, а безработных вдвое, а то и втрое больше.



С началом работы предприятий ситуация с безработицей в нашей стране получила положительную динамику – предприятия выставляют вакансии, однако подход к этому стал более сдержанный и оптимизированный. Вместе с тем все надежды бизнеса сопряжены со снижением заболеваемости, поскольку при обратной ситуации постоянно есть риск снова закрыться и не работать.



Несмотря на все вышеперечисленное, с 1 сентября текущего года Государственная налоговая служба возобновит проверки. Формальный повод к этому – установление неоформленных сотрудников, что является нарушением. Однако аналитики говорят о том, что возобновление проверок по такому поводу может снова развернуть ситуацию с безработицей в сторону увеличения.



Ранее сообщалось о создании единых баз для налоговой и таможенной служб. Это, по замыслу разработчиков, поспособствует облегчению работы обеих служб.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



