В Украине все больше убыточных предприятий Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-июнь 2020 года составил 29,2 млрд грн. Это в 7,5 раза меньше, чем за первое полугодие прошлого года, когда предприятия показали 218,1 млрд грн прибыли. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



Прибыль украинских предприятий во время карантина упала в 7,5 раза



По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 262,4 млрд грн, что на 10,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года, однако допущено убытков на сумму 233,2 млрд грн, что на 216,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2020 года составила 36,6% (за январь-июнь 2019 года - 24,9%).



Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года составили 163,8 млрд грн, что на 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как сообщалось, финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка.



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