Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Падение промпроизводства в Украине замедлилось

25.08.20 16:51 , РБК Украина
печать
размер текста:

Объемы промышленного производства в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,2%. Это меньше, чем в июне, когда было зафиксировано падение на 5,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-июль 2020 по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 7,7%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 5,5%, в перерабатывающей промышленности – падение на 9,2%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 5,3%.

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%. В апреле падение составило 16,2%, в мае 12,2%, в июне - на 5,6%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы.

Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:26
В Украине все больше убыточных предприятий
17:09
Пандемия убьет 120 млн рабочих мест в туризме
16:33
Совет ЕС распределил 80 млрд евро помощи
16:13
Цена автогаза уверенно идет вверх
15:50
Укрнафта добыла меньше нефти и газа
15:36
Инвестиции в экономику Украины упали во всех отраслях
15:10
Жители стран красной зоны не смогут попасть в Украину
14:56
Украинский рынок серной кислоты поражен масштабной коррупцией - Магомедов
14:43
Рост ж/д тарифов на грузоперевозки приведет к катастрофе в отрасли – ТЭК
14:22
В Украине карантин может продлиться до 1 ноября
14:07
Китай поставил очередной рекорд по экспорту алюминия
14:03
Украина вряд ли получит в этом году еще два транша МВФ – эксперт
13:46
В Кабмине верят, что повышение минималки выведет зарплаты из тени
13:28
Заробитчане все чаще стремятся остаться в Европе
13:11
Госдолг крупнейших стран достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войны
12:58
Рада увеличила минимальную зарплату до 5 тыс. грн
12:37
Рада одобрила заем в 1,2 млрд евро
12:15
Salzgitter делает ставку на экологичную сталь
11:59
Россия не будет использовать украинские ракеты Зенит для проекта Морской старт
11:42
Китай запускает инновационное производство рельсов
21.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!