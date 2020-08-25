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Жители стран красной зоны не смогут попасть в Украину

25.08.20 15:10 , РБК Украина
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 В Украине хотят ввести запрет на въезд для граждан из стран "красной зоны". Украинское правительство начало разработку регламента запрета. Об этом говорилось на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Запрет планируют вводить на 30 дней. При этом он не затронет водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

"На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней", - сообщили в Офисе президента.

Отметим, сейчас в список стран "красной зоны" Украины входят 65 государств, среди которых США, Испания, Румыния, Албания и другие.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят продлить карантин до 1 ноября в связи с негативной динамикой новых случаев коронавируса.

МинПром

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