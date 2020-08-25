Рост ж/д тарифов на грузоперевозки приведет к катастрофе в отрасли – ТЭК Рост железнодорожных тарифов на грузоперевозки увеличит транспортные расходы энергопредприятий на 150 млн грн в текущем году и еще на 1 млрд грн - в следующем, что приведет к катастрофе в отрасли.



Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса к премьер-министру, министру инфраструктуры и в.и.о. министра энергетики.



В частности, в Федерации отметили, что угольная и энергетическая отрасли являются основными пользователями услуг АО "Укрзализныця" и обеспечивают около 10% ее грузопотока, и увеличение тарифов на грузоперевозки существенно ударит по предприятиям отрасли.



"Железная дорога - практически безальтернативный способ транспортировки угля, мазута для нужд ТЭС. Бесперебойная работа железной дороги и тарифная нагрузка существенно влияют на стабильную работу и финансовое состояние предприятий отрасли", - отмечается в обращении.



Авторы обращения считают, что в случае принятия проекта приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений к Коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги", которым предусмотрено двухэтапное повышение тарифов на перевозки порожних вагонов из-под выгрузки топлива с 1 сентября текущего года и с 1 января следующего - стоимость перевозки топлива вырастет в среднем на 10-13%.



"По оценкам Федерации в случае внедрения в действие проекта приказа стоимость перевозки топлива для нужд ТЭС возрастет в среднем на +30-40 грн или на +10-13%, а транспортные расходы предприятий отрасли вырастут до конца 2020 года на 150 млн грн, и еще на 1 млрд грн в 2021 году", - отмечается в обращении.



Кроме того, в Федерации отметили, что увеличение расходов на транспортировку существенно ухудшит ситуацию в угольной и энергетической отрасли, которые сейчас, в частности из-за кризиса, имеют миллиардные убытки. И призвали правительство не повышать тарифы на железнодорожные перевозки, а снизить их.



Напомним, ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявлял, что повышение тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потери конкурентоспособности на мировых рынках.



В то же время экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко отмечал, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.



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