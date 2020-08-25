Украинский рынок серной кислоты поражен масштабной коррупцией - Магомедов Уже почти 2 года в Украине действует масштабная коррупционная схема на рынке серной кислоты. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Нардеп напомнил, что с 1 сентября 2018 Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики приняла решение о введении квот на импорт серной кислоты с целью якобы поддержки национального производителя. С этого времени рынок был полностью монополизирован, цена на серную кислоту выросла вдвое.



М.Магомедов обратил внимание на то, что национальные производители продолжают серной кислоты продолжают демонстрировать ужасные финансовые результаты. "Это ставит простой вопрос - куда же идут сотни миллионов гривен ежегодно? На сегодня схема выглядит довольно простой. Есть производители серной кислоты - Сумыхимпром, Восточный ГОК, которые должны увеличить доход от ее продажи при росте цены вдвое и показать хотя бы минимальное улучшение финансовых показателей. К сожалению, предприятия, которые должны публиковать свою отчетность, скрывают ее именно в этом году, когда промышленники начали задавать все больше вопросов относительно эффективности введенных квот. Однако чистый убыток Восточного ГОКа в 2019 году составил 680 млн. грн. (вместо 389 млн. грн. прибыли в 2018 году). Аналогичная ситуация в ГП "Сумыхимпром" - в 2019 году убыток составил 11 млн грн", - отметил он.



Нардеп выразил уверенность, что компании-посредники - ООО "Торгсервис" и ООО "Химвектор", а также импортеры серной кислоты из Беларуси (ООО "Химекс" и ООО "Запад") вероятно снимают сливки с этой аферы.



"Исходя из того, что именно финансовые отчеты являются доказательством того, что введение квот себя не оправдало, а, наоборот, превратилось в коррупционную схему, которую покрывает Министерство экономики, я направил депутатский запрос в адрес Министра экономики Игоря Петрашко с требованием предоставить подробную информацию о влиянии введенных квот на финансовые результаты производителей серной кислоты, расчеты дополнительных доходов, которые получили компании-посредники, а также данные о себестоимости производства", - сообщил политик.



М.Магомедов выразил надежду, что министерство так же, как и промышленники, действительно заинтересовано в защите национальных производителей, как производителей серной кислоты, так и промышленников-потребителей, а не покрывает очередную коррупционную схему.



МинПром



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