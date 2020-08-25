Украина вряд ли получит в этом году еще два транша МВФ – эксперт

Базовый сценарий сотрудничества с МВФ по программе stand-by с получением двух траншей до конца 2020 года - в сентябре и декабре - является малореалистичным, считает глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
"Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Очевидно, что базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4 квартале 2020 года. Вместе с тем, плановый пересмотр программы с МВФ, на мой взгляд, должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов. Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины", - добавил Б.Данилишин.
В то же время глава Совета НБУ прогнозирует, что курс гривни до конца текущего года будет оставаться близким к нынешним значениям.
"Положительное сальдо текущего счета подтверждает отсутствие давления фундаментальных факторов на обесценивание курса гривни, а соответственно, и на усиление инфляционного давления", - сообщил он.