Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Заробитчане все чаще стремятся остаться в Европе

25.08.20 13:28
печать
размер текста:

Украинские трудовые мигранты в Польше все чаще не желают возвращаться в Украину и стремятся перевезти хотя бы одного родственника. Об этом заявляет Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на свежее исследование Национального банка Польши, передают Українські Новини.

Там прогнозируют что на фоне ассимиляции поток средств, который перечисляется мигрантами в Украину, постепенно уменьшится.

Отмечается, что процент заробитчан, которые хотят остаться в Польше подольше или вообще навсегда в последние годы вырос. Больше половины иммигрантов в Польше стремятся перевезти как минимум одного члена семьи.

Так, если в 2015 году 80% опрошенных украинцев планировали проработать в Польше всего год, то в 2020 году остаться сроком на 3 года и больше хотят уже 52% опрошенных украинцев.

Аналитический центр Gremi Personal так же отмечает в своих социологических исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Так, 15% респондентов планируют ехать работать в Польшу с семьей. 31% из тех, кто уже там работают и хотят остаться, планируют получить разрешение на постоянное проживание или гражданство, перевезти семью, купить недвижимость или открыть свое дело.

Аналитики отмечают, что украинцы, которые решается на постоянный переезд в Польшу, вряд ли вернутся на родину.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:07
Китай поставил очередной рекорд по экспорту алюминия
14:03
Украина вряд ли получит в этом году еще два транша МВФ – эксперт
13:46
В Кабмине верят, что повышение минималки выведет зарплаты из тени
13:11
Госдолг крупнейших стран достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войны
12:58
Рада увеличила минимальную зарплату до 5 тыс. грн
12:37
Рада одобрила заем в 1,2 млрд евро
12:15
Salzgitter делает ставку на экологичную сталь
11:59
Россия не будет использовать украинские ракеты Зенит для проекта Морской старт
11:42
Китай запускает инновационное производство рельсов
11:25
Индия продолжает наращивать экспорт стали
11:18
Voestalpine будет использовать высокопрочную аэросталь для ж/д вагонов
11:05
Вьетнам решил еще раз расследовать импорт проката из 4 стран
10:42
Две немецкие компании запустили первый в Европе водородный метпроект
10:27
В июле Украина поднялась на 12 место в рейтинге Worldsteel
10:19
Зеленский призвал Эрдогана отменить пошлины на импорт украинского металла
10:09
Поставщики стали в ЕС выбрали свыше десятка квот на импорт продукции
09:59
Экономика Германии пережила рекордное падение с 1970 года
09:28
Еврокомиссия дала добро на пересмотр торгового соглашения с Украиной
08:58
Baowu купила крупнейшего производителя нержавейки в КНР
08:27
В мире снизился спрос на алюминий
21.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!