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Voestalpine будет использовать высокопрочную аэросталь для ж/д вагонов

25.08.20 11:18 , Металлоснабжение и сбыт
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Австрийская металлургическая компания Voestalpine сообщила о разработке и внедрении производственного процесса, позволяющего использовать высокопрочную сталь, которая обычно применяется в автомобильной и аэрокосмической отрасли, для изготовления грузовых железнодорожных вагонов.

Как заявляет Voestalpine, вагон с каркасом из высокопрочной стали весит примерно на 20% меньше, чем обычный. За счет этого в него можно загрузить на 4 тонны груза больше и тем самым добиться снижения объема перевозок и уменьшения нагрузки на окружающую среду.

Данная технология была разработана в партнерстве с компанией Rail Cargo Group, дочерним предприятием австрийской железнодорожной корпорацией OeBB. Оптимальная структура вагонного каркаса была рассчитана по алгоритму топологической оптимизации, ранее применяемому в автомобильных и аэрокосмических конструкторских работах.

Первая партия инновационных вагонов изготовлена для компании Logserv, логистического подразделения сталелитейного дивизиона Voestalpine. Они используются для перевозки железной руды.

МинПром

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