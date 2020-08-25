Две немецкие компании запустили первый в Европе водородный метпроект Германские компании Dillinger и Saarstahl запустили первый в Европе совместный проект в сфере водородной металлургии. На комбинате Rogesa компании Dillinger, расположенном в земле Саар на юго-западе Германии, в доменной печи используется водород, выделенный на том же предприятии из коксовых газов. Стоимость установки по его извлечению составила 14 млн евро.



Как заявляют участники проекта, они будут экспериментировать с водородом на обеих доменных печах комбината, изучая возможность замены им кокса с целью сокращения, а в перспективе и полного обнуления выбросов углекислого газа.



В то же время, перевод всего металлургического производства на водород, по словам представителей Dillinger и Saarstahl, будет возможным только при условии появления в регионе достаточных объемов предложения этого газа на конкурентных условиях.



В Германии в июле 2020 г. утверждена правительственная программа, направленная на расширение производства "зеленого" (т. е. полученного с применением только возобновляемой энергии) водорода и стимулирование его использования в различных отраслях экономики страны. Правда, стоимость такого водорода пока что в десятки раз больше, чем у природного газа.



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