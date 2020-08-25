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Трамп рассказал, как Китай обобрал Америку

25.08.20 08:06 , Интерфакс-Украина
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

"Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, может ли быть допущено отделение американской экономики от китайской.

"Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами ... Но мы только и делаем, что теряем деньги", - сказал Трамп.

В то же время он заявил: "Я не хочу поджигать мир прямо сейчас".

Трамп повторил свое заявление, сделанное ранее, что "если Байден (кандидат в президенты США от Демократической партии ) будет избран, Китай будет владеть нашей страной".

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