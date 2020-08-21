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НАБУ попало в ловушку, погнавшись за громким делом Роттердам+

21.08.20 17:20
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Специализированная антикоррупционная прокуратура давно превратилась в бюрократическое болото, не передавала в суд громких дел и о ее существовании общественность снова вспомнила, когда речь зашла о закрытии расследования начатого по факту убытков, якобы нанесенных государству во время применения формулы Ротердам+. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что это дело безрезультатно тянется с 2017 года и было открыто Национальным антикоррупционным бюро по заявлению тогдашнего нардепа Виталия Куприя, член партии "УКРОП", которую контролирует энергетический олигарх Игорь Коломойский. Именно по его предприятиям больнее всего ударило применение прозрачной формулы ценообразования на уголь и именно его СМИ яростно критиковали введение Роттердам+, подчеркнул нардеп.

Сергей Магера отметил, что 8 августа срок проведения расследования истек. НАБУ и САП должны были или передать материалы в суд или закрыть их. Но 12 августа НАБУ заявило, что расследование остановили "на период получения материалов выполнения международных запросов".

"Что стоит за этой завуалированной формулировкой? Все просто - сами детективы в формуле разобраться не смогли, но и ни один отечественный научно-исследовательский институт по запросу следствия не нашел нарушений в применении Роттердам+. Фактически, НАБУ попало в ловушку, погнавшись за громкими делами, вместо того, чтобы сначала проанализировать обоснованность популистических выводов и заявлений отдельных "экспертов". И сейчас все, что остается бюро, отчаянно пытается «накопать» хоть что-то у зарубежных экспертов, чтобы сохранить лицо", - сказал нардеп.

При этом он напомнил, что на уровне высшего руководства страны ранее было принято решение снова внедрить применение формулы Роттердам+. "Ведь она не только дает возможность загрузить работой отечественные угольные шахты, а и экономит госбюджет, так как украинский уголь покупается по цене, которая на 10% ниже стоимости газа", - отметил он.

"Остается надеяться, что новый глава САП примет волевое решение и поставит точку в этом громком деле, выйдя из-под влияния информационного поля олигархических СМИ и нечистых на руку политиков", - резюмировал Сергей Магера.

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