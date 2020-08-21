Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Центрэнерго хочет покупать уголь на бирже

21.08.20 17:57 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

ПАО "Центрэнерго" намерено в ближайшее время выйти на торги Украинской энергетической биржи для поиска поставщика угля. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

"Государственная энергогенерирующая компания в ближайшее время выйдет на торги УЭБ для поиска поставщика угля марок А, П – 1 млн тонн и Г, Д, ДГ – 2,4 млн тонн с содержанием серы не выше 1,5% на сухое состояние и калорийностью не ниже 5 тыс. ккал/кг", – сказано в сообщении.

В "Центрэнерго" выход на УЭБ объяснили продолжающейся целенаправленной работой над повышением эффективности деятельности ТЭС и снижением себестоимости единицы электроэнергии и призвали украинские компании выходить со своими ценовыми предложениями.

Кроме того, компания сообщила, что 21 августа направила 115 млн грн на погашение задолженности перед государственными шахтами за поставленное ими топливо.

Ранее, 17 августа, пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что 14 августа генкомпания обратилась в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены, указав на заключение контракта с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/тонна без НДС. В "Центрэнерго" пояснили, что снижение цены закупки угля необходимо для выведения предприятия из финансово-экономического кризиса.

Ранее государственный Ощадбанк отказал ПАО "Центрэнерго" в предоставлении кредита на закупку топлива. Предполагалось, что генкомпания договорится о кредитовании госбанков в размере 1,3 млрд грн.

"Центрэнерго" в июле 2020 года выплатило государственным угольным шахтам 236 млн грн.

19 августа компания уплатила шахтам 216 млн грн и заявила о намерении до конца текущего месяца перечислить всю оставшуюся сумму задолженности, уплатив в конечном итоге в августе свыше 400 млн грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:38
Из-за забастовок в Беларуси АМКУ усилит контроль за торговлей топливом
17:20
НАБУ попало в ловушку, погнавшись за громким делом Роттердам+
17:11
В Турции упала выплавка стали из-за квот ЕС
16:53
Несмотря на рост цен, в США не спешат наращивать добычу газа
16:44
Расследование по формуле Роттердам+ разваливается
16:32
Шмыгаль: 300 млрд грн дефицита в бюджете – это не дыра
16:12
За полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилей
15:53
Лукашенко пообещал заменить бастующих на Беларуськалии украинскими шахтерами
15:39
Шебелинский НПЗ начал приносить миллионы долларов
15:14
В 2021 году экономика выйдет на траекторию роста – НБУ
14:54
Нефть дорожает на фоне надежд на решения ОПЕК+
14:36
За неделю стоимость топлива на АЗС выросла на 50-80 копеек
14:30
В июле украинские банки потеряли 19% прибыли
14:17
Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%
13:51
На борьбу с коронавирусом из бюджета потрачено 25 млрд грн
13:39
Карантинные ограничения и увеличение мощностей СЭС привели к кризису в энергетике
13:10
За 7 месяцев грузоперевозки в Украине упали на 15%
12:54
Мировое производство алюминия в январе-июле выросло на 1,2%
12:24
Кризис оставил без работы в Украине около 1 млн человек
12:20
Шмыгаль назвал оптимальный уровень инфляции
20.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!