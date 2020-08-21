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Из-за забастовок в Беларуси АМКУ усилит контроль за торговлей топливом

21.08.20 17:38 , Бизнес Цензор
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего в связи с сообщениями о возможном сокращении поставок из Беларуси из-за забастовок. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Учитывая рспространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украине, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", – сказано в сообщении.

В то же время Комитет предостерегает участников рынков совершения любых антиконкурентных практик, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию.

В частности, АМКУ предостерег поставщиков от создания искусственного дефицита горючего, необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо, а также создания барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

"В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством", – отмечают в АМКУ.

Как сообщалось, ранее международное ценовое агентство Argus допустило, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут сократить переработку из-за протестов граждан, наблюдающихся сейчас в стране.

Напомним, по данным "А-95", в январе-июле 2020 года белорусские НПЗ увеличили экспорт автомобильных бензинов в Украину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 450,5 тыс. тонн, тогда как весь импорт бензинов за этот период составил 593 тыс. тонн. Беларусь также является крупнейшим поставщиком дизтоплива в Украину.

МинПром

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