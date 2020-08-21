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В Турции упала выплавка стали из-за квот ЕС
21.08.20 17:11 , МеталлТорг
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Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD) заявила, что потребление турецкой готовой стальной продукции с января по июнь этого года увеличилось на 8,7% в годовом исчислении, в то время как производство нерафинированной стали снизилось на 16,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за ограниченного сокращения экспорта. политикой импортных квот на рынках ЕС.
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