Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Лукашенко пообещал заменить бастующих на Беларуськалии украинскими шахтерами

21.08.20 15:53 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, из Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство БелТА.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил А.Лукашенко 21 августа на встрече с коллективом агрокомбината "Дзержинский".

Ранее сообщалось, что 17 августа были остановлены все шахты на "Беларуськалии" и объявлена забастовка. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения в связи с утратой доверия граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании. Рабочие также потребовали признать президентские выборы недействительными и провести новые выборы.

Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Накануне стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.

"Предприятие частично бастует", - заявил пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас.

При этом он не смог назвать численность бастующих.

"Кто-то выходит на работу и не работает, кто-то не выходит. Не могу сказать численность бастующих", - сказал он.

Утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих. В тот же день администрация ОАО "Беларуськалий" сообщила о работе в плановом режиме всех семи рудников.

"Все 7 рудников ОАО "Беларуськалий" (работают в плановом режиме). Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", - говорилось в сообщении компании.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" (БКК).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:38
Из-за забастовок в Беларуси АМКУ усилит контроль за торговлей топливом
17:20
НАБУ попало в ловушку, погнавшись за громким делом Роттердам+
17:11
В Турции упала выплавка стали из-за квот ЕС
16:53
Несмотря на рост цен, в США не спешат наращивать добычу газа
16:44
Расследование по формуле Роттердам+ разваливается
16:32
Шмыгаль: 300 млрд грн дефицита в бюджете – это не дыра
16:12
За полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилей
15:39
Шебелинский НПЗ начал приносить миллионы долларов
15:14
В 2021 году экономика выйдет на траекторию роста – НБУ
14:54
Нефть дорожает на фоне надежд на решения ОПЕК+
14:36
За неделю стоимость топлива на АЗС выросла на 50-80 копеек
14:30
В июле украинские банки потеряли 19% прибыли
14:17
Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%
13:51
На борьбу с коронавирусом из бюджета потрачено 25 млрд грн
13:39
Карантинные ограничения и увеличение мощностей СЭС привели к кризису в энергетике
13:10
За 7 месяцев грузоперевозки в Украине упали на 15%
12:54
Мировое производство алюминия в январе-июле выросло на 1,2%
12:24
Кризис оставил без работы в Украине около 1 млн человек
12:20
Шмыгаль назвал оптимальный уровень инфляции
11:53
В России выросло производство никеля и меди
20.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!