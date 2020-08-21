Лукашенко пообещал заменить бастующих на Беларуськалии украинскими шахтерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, из Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство БелТА.



"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил А.Лукашенко 21 августа на встрече с коллективом агрокомбината "Дзержинский".



Ранее сообщалось, что 17 августа были остановлены все шахты на "Беларуськалии" и объявлена забастовка. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения в связи с утратой доверия граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании. Рабочие также потребовали признать президентские выборы недействительными и провести новые выборы.



Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Накануне стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.



"Предприятие частично бастует", - заявил пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас.



При этом он не смог назвать численность бастующих.



"Кто-то выходит на работу и не работает, кто-то не выходит. Не могу сказать численность бастующих", - сказал он.



Утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих. В тот же день администрация ОАО "Беларуськалий" сообщила о работе в плановом режиме всех семи рудников.



"Все 7 рудников ОАО "Беларуськалий" (работают в плановом режиме). Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", - говорилось в сообщении компании.



"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" (БКК).



МинПром

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