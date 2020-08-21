Шебелинский НПЗ начал приносить миллионы долларов На биржевых торгах по годовым контрактам бензин завода Shebel (ранее – Шебелинский НПЗ) принес дополнительные 3,6 млн долл., сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.



"Результаты торгов доказали, что рынок поверил в качество топлива украинского производителя. Выросло количество контрагентов, которые покупают наше топливо для реализации через собственные сети АЗС", - отмечается в сообщении.



По данным "Нафтогаза", за год Shebel реализовал 169 560 тонн светлых нефтепродуктов: Shebel92 – 97 840 т; Shebel95 – 46 320 т; ДП Shebel – 26 400 т.



Завод Shebel ("Укргазвыдобування", входит в группу "Нафтогаз") в 2018 году перешел на стандарты Евро-5. Первый контракт на поставки бензина Shebel подписала сеть АЗС KLO в 2018 году. "Нафтогаз" планирует вывести марку в средний ценовой сегмент в этом году.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



