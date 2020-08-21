Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Шебелинский НПЗ начал приносить миллионы долларов

21.08.20 15:39 , ЛИГА
печать
размер текста:

На биржевых торгах по годовым контрактам бензин завода Shebel (ранее – Шебелинский НПЗ) принес дополнительные 3,6 млн долл., сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Результаты торгов доказали, что рынок поверил в качество топлива украинского производителя. Выросло количество контрагентов, которые покупают наше топливо для реализации через собственные сети АЗС", - отмечается в сообщении.

По данным "Нафтогаза", за год Shebel реализовал 169 560 тонн светлых нефтепродуктов: Shebel92 – 97 840 т; Shebel95 – 46 320 т; ДП Shebel – 26 400 т.

Завод Shebel ("Укргазвыдобування", входит в группу "Нафтогаз") в 2018 году перешел на стандарты Евро-5. Первый контракт на поставки бензина Shebel подписала сеть АЗС KLO в 2018 году. "Нафтогаз" планирует вывести марку в средний ценовой сегмент в этом году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:38
Из-за забастовок в Беларуси АМКУ усилит контроль за торговлей топливом
17:20
НАБУ попало в ловушку, погнавшись за громким делом Роттердам+
17:11
В Турции упала выплавка стали из-за квот ЕС
16:53
Несмотря на рост цен, в США не спешат наращивать добычу газа
16:44
Расследование по формуле Роттердам+ разваливается
16:32
Шмыгаль: 300 млрд грн дефицита в бюджете – это не дыра
16:12
За полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилей
15:53
Лукашенко пообещал заменить бастующих на Беларуськалии украинскими шахтерами
15:14
В 2021 году экономика выйдет на траекторию роста – НБУ
14:54
Нефть дорожает на фоне надежд на решения ОПЕК+
14:36
За неделю стоимость топлива на АЗС выросла на 50-80 копеек
14:30
В июле украинские банки потеряли 19% прибыли
14:17
Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%
13:51
На борьбу с коронавирусом из бюджета потрачено 25 млрд грн
13:39
Карантинные ограничения и увеличение мощностей СЭС привели к кризису в энергетике
13:10
За 7 месяцев грузоперевозки в Украине упали на 15%
12:54
Мировое производство алюминия в январе-июле выросло на 1,2%
12:24
Кризис оставил без работы в Украине около 1 млн человек
12:20
Шмыгаль назвал оптимальный уровень инфляции
11:53
В России выросло производство никеля и меди
20.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!