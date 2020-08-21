В 2021 году экономика выйдет на траекторию роста – НБУ В 2021 году экономика возобновит рост, а инфляция будет оставаться умеренной. Как передает Укринформ, к таким выводам пришли во время встречи представителей НБУ, правительства и ведущих украинских экономистов, сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.



Участники дискуссии согласились, что в 2021 году экономика выйдет на траекторию роста, а инфляция будет оставаться умеренной. Впрочем, по их мнению, COVID-19, вероятно, все еще будет иметь значительное депрессивное влияние на инвестиционную активность и потребление. Это будет ограничивать темпы восстановления экономики.



В таких условиях тесная координация фискальной и монетарной политик, отмечают в НБУ, является важной предпосылкой более быстрого выхода из кризиса.



Как сообщалось, Национальный банк 23 июля обновил прогноз падения реального валового внутреннего продукта в 2020 году с 5% до 6%. Ранее, 21 июля, министр финансов Сергей Марченко, опираясь на прогнозы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заявил, что падение украинской экономики составит 4,8%. Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП в Украине в 2020 году на уровне 8,2% на фоне среднегодовой инфляции 4,5%.



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