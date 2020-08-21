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Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%

21.08.20 14:17 , OilPoint
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Украина в январе-июле 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 20,7% (на 733,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 млрд 809,4 млн кВт-ч. Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Поставки электроэнергии с "Бурштынского энергоострова" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 25,3% (на 603,3 млн кВт-ч) – до 1 млрд 779,2 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 17,5% (на 132,4 млн кВт-ч) – до 888 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 67,8% (на 274,5 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-июле 2019 года.

В Беларусь в июле возобновился экспорт, который составил 12 млн кВт-ч.

В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

За семь месяцев Украина импортировала 1 млрд 778,4 млн кВт-ч электроэнергии, в т.ч. из Словакии поставлено 1 млрд 44,1 млн кВт-ч, из Венгрии – 445 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 83,6 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за семь месяцев текущего года из РФ импортировано 34,2 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,6 млн кВт-ч.

Также сообщалось, что Украина в первом полугодии 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 12,3% (на 374,6 млн кВт·ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 млрд 676,4 млн кВт·ч.

МинПром

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