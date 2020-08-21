Карантинные ограничения и увеличение мощностей СЭС привели к кризису в энергетике Кризис в энергетической сфере вызван снижением потребления электроэнергии после введения карантинных ограничений и резким ростом мощностей солнечной электроэнергетики. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Укринформу..



"Здесь не идет речь о конфликте между видами энергетики, а о системном кризисе в энергетической системе Украины. Мы, к сожалению, не один месяц к этому шли и попали в него одновременно с началом эпидемии и экономического кризиса. Во-первых, произошло снижение общего спроса, во-вторых – в энергосистеме возник дисбаланс из-за перепроизводства солнечной энергии", – сказал премьер.



"С приходом весенне-летнего сезона в Украине в этом году в эксплуатацию ввели два раза больше объектов солнечной энергетики, чем было запланировано. Причем, мы вынуждены за эту энергию платить, потому что так заключены соглашения: потребляешь или не потребляешь, а плати", – пояснил Д.Шмыгаль.



По мнению премьера, такая ситуация возникла из-за безответственности прошлых руководителей "Укрэнерго", которые выдавали разрешения на строительство солнечных электростанций.



"Возможно здесь присутствовала коррупционная составляющая, пусть правоохранительные органы с этим разбираются", – отметил глава правительства.



В то же время Д.Шмыгаль подчеркнул важность развития "зеленой энергетики", но в рыночных условиях.



"Стратегически хотим, чтобы Украина стала страной, где большая часть энергетики является "чистой", но не такой ценой, как сейчас – с тарифом от 5 до 15 гривен за киловатт. Это, наверное, самая дорогая "зеленая" энергия в Европе. При том, что в Украине есть все предпосылки для того, чтобы эта энергия стоила 1,2-1,3 грн/кВт", – добавил премьер.



По данным ГП "Гарантированный покупатель", задолженность перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" по итогам первого полугодия 2020 года составляла около 16 млрд грн, тогда как за весь 2019 год выплаты производителям из ВИЭ составили 15,8%.



Министерство энергетики ведет переговоры с государственными банками и МФО о привлечении кредитов на сумму около 300 млн евро для "Укрэнерго" для покрытия части задолженности по "зеленым тарифам".



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