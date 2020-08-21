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На борьбу с коронавирусом из бюджета потрачено 25 млрд грн

21.08.20 13:51
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На предотвращение распространения коронавируса, которым в Украине заразились уже более 100 тыс. человек, потрачено более 25 млрд гривен бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Министерство финансов постоянно мониторит и информирует о бюджетных расходах, связанных с противодействием COVID-19. В целом уже осуществлено расходов почти на 25 млрд гривен.

"На сегодня из фонда борьбы с COVID-19 использовано 16,9 млрд гривен, 4,8 млрд гривен средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд гривен уплачено Национальной службой здоровья поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий", - сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Указывается, что с фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено 66 млрд гривен, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд гривен, на социальную сферу - 10,6 млрд гривен, на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд гривен, на стимулирование экономики - 36 млрд гривен, на частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд гривен и сферу образования - 52,5 млн гривен.

МинПром

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