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За 7 месяцев грузоперевозки в Украине упали на 15%

21.08.20 13:10 , ГМК Центр
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Грузовые перевозки в Украине в январе-июле 2020 года сократились на 15,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 327 млн т. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июле темпы снижения объемов грузоперевозок замедлились: в январе-июне падение составило 16,3% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее; в январе-мае – 16,5%; в январе-апреле – 15%; в январе-марте – 14,9%; в январе-феврале – 16%; в январе – 20,7%.

Перевозки железнодорожным транспортом за семь месяцев сократились на 7,5% по сравнению с январем-июлем 2019 года – до 143,2 млн т, автомобильным – на 24,2%, до 85,6 млн т.

Транспортировка грузов водным транспортом сократилась на 10,9%, до 2,2 млн т, трубопроводным – на 21,8%, до 44,5 млн т, авиационным – на 5,7%, до 0,04 млн т.

По итогам 2019 года грузоперевозки всеми видами транспорта выросли на 2,1%.

МинПром

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