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Шмыгаль назвал оптимальный уровень инфляции

21.08.20 12:20
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%. Об глава правительства заявил в интервью информационному агентству Укринформ.

"Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", – сказал он.

Премьер-министр считает, что рост потребительских цен должен "оживить" экономику. "Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.п., а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", – добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял о необходимости ускорить рост цен, называя "катастрофическим" низкий уровень инфляции.

Петрашко заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

МинПром

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