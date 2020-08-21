Шмыгаль назвал оптимальный уровень инфляции Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%. Об глава правительства заявил в интервью информационному агентству Укринформ.



"Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", – сказал он.



Премьер-министр считает, что рост потребительских цен должен "оживить" экономику. "Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.п., а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", – добавил Шмыгаль.



Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял о необходимости ускорить рост цен, называя "катастрофическим" низкий уровень инфляции.



Петрашко заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.



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