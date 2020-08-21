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Кризис оставил без работы в Украине около 1 млн человек

21.08.20 12:24 , uaprom.info
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С начала введения карантинных мер в Украине официально потеряли работу почти 500 тыс. граждан. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество безработных увеличилось на 67%. Всего, по состоянию на 20 августа, статус безработных имеют почти 488 тыс. украинцев, помощь получают 411 тыс. человек, свидетельствуют данные Государственной службы занятости.

Однако, по словам генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, уровень скрытой безработицы в Украине значительно выше.

"Человек, который вернулся из-за границы, был в трудовой миграции, здесь нигде не устроился, нигде не стал, человек, который был занят неофициально и даже человек, который был уволен и не пошел получать статус безработного. Такие тоже есть. Мы считаем их гораздо больше, чем 500 тыс., возможно, миллион и даже больше, чем миллион", - уверяет Р.Ильичев.

Однако, по официальным данным, сейчас наблюдается положительная динамика. При этом Нацбанк прогнозирует, что в случае следующей волны пандемии работу может потерять каждый десятый украинец.

МинПром

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