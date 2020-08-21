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Кризис оставил без работы в Украине около 1 млн человек
21.08.20 12:24 , uaprom.info
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С начала введения карантинных мер в Украине официально потеряли работу почти 500 тыс. граждан. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество безработных увеличилось на 67%. Всего, по состоянию на 20 августа, статус безработных имеют почти 488 тыс. украинцев, помощь получают 411 тыс. человек, свидетельствуют данные Государственной службы занятости.
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