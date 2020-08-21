На борьбу с коронавирусом Украина уже потратила 24 млрд грн На предотвращение распространения коронавируса уже направлено 24,4 млрд грн бюджетных средств. Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Он отметил, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, а также 2,7 млрд грн уплачено Национальной службой здоровья Украины поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.



"Относительно Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено выделение 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения направлено 16,3 млрд грн, на социальную сферу - 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн, стимулирование экономики - 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн и сферу образования - 52,5 млн грн", - сообщил заместитель министра финансов.



Как сообщалось, Кабинет министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем фонда составил 66 млрд грн. По состоянию на 24 июля 2020 года правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.



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