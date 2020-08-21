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На борьбу с коронавирусом Украина уже потратила 24 млрд грн

21.08.20 12:09 , Укринформ
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На предотвращение распространения коронавируса уже направлено 24,4 млрд грн бюджетных средств. Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Он отметил, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, а также 2,7 млрд грн уплачено Национальной службой здоровья Украины поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

"Относительно Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено выделение 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения направлено 16,3 млрд грн, на социальную сферу - 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн, стимулирование экономики - 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн и сферу образования - 52,5 млн грн", - сообщил заместитель министра финансов.

Как сообщалось, Кабинет министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем фонда составил 66 млрд грн. По состоянию на 24 июля 2020 года правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

МинПром

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