ФРТУ обеспокоена ситуацией с увольнением руководства порта Южный Федерация работодателей транспорта Украины обеспокоена ситуацией, которая сложилась в ГП "Морской торговый порт "Южный" с увольнением и.о. директора А.А.Олейника и просит правительство тщательно разобраться с необходимостью смены руководства крупнейшего госстивидора Украины. Об этом говорится в заявлении ФРТУ.



Как подчеркивается в заявлении, еще в июне 2020 Министерство инфраструктуры Украины крайне высоко оценивало работу порта: "В марте этого года порт "Южный" установил абсолютный рекорд по обработке грузов. Тогда, несмотря на пандемию и кризис, госстивидор обеспечил обработку 1 млн 777,2 тыс. тонн грузов. Рад, что предприятие не останавливается на достигнутом, а наоборот, продолжает наращивать положительные результаты. Поэтому в мае "Южный" побил свой мартовский рекорд и осуществил перевалку 2,1 млн тонн грузов", - отмечал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 2 июня 2020 года.



ФРТУ отмечает, что под руководством А.А. Олейника порт действительно достиг лучших показателей в своей истории. Так, за 7 месяцев 2020 показатели перевалки выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 и достигли 12,12 млн тонн. Благодаря этому прибыль предприятия вырос почти в 40 раз (до 417 млн. грн). Порт увеличил среднюю зарплату на 49% до 32 тыс. грн. в месяц, и почти удвоил уплату налогов в пользу государства и в местные бюджеты - до 711 млн. грн за 7 месяцев 2020 года.



Также за первое полугодие 2020 установлены три исторических максимума - наибольший объем месячной и квартальной грузопереработки в истории порта и рекорд обработки полувагонов. Увеличивая объемы грузов, порт "Южный" сокращает расходы на топливо: 230 г топлива на 1 тонну груза в 2019 году и 160 г топлива на 1 тонну груза в 2020 году.



Также порт "Южный" приступил к реализации масштабных проектов по модернизации перевалочных мощностей порта: строительство перегрузочного комплекса импортных навалочных грузов, реконструкция комплекса экспортных навалочных грузов на 5, 6 и 7 причалах, строительство нового комплекса вагоноопрокидывателя.



Несмотря на это, замена руководителя ГП "МТП "Южный" 19 августа 2020 является неожиданной и необоснованной. Федерация работодателей транспорта Украины просит правительство Украины принять все необходимые меры для того, чтобы работа порта оставалась максимально эффективной и прозрачной.



МинПром



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