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Китай начал ограничивать импорт российского угля

21.08.20 09:59
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Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Угольные компании отмечают проблемы с прохождением груза через погранпереходы с Китаем. Как сообщалось в материалах к заседанию рабочих групп Госсовета по направлениям "Энергетика" и "Транспорт" 14 августа, в мае объемы были снижены более чем наполовину. "Простаивают ежедневно 29 поездов с углем, не принимаемых КНР,— сообщается в документах.— Китайской стороной объемы принимаемого угля на 2020 год снижены по сравнению с прошлым годом на 14%". Проблема требует скорейшего решения на межгосударственном уровне, отмечалось в материалах.

О проблеме стало известно еще в начале года, когда КНР резко сократила объемы принимаемого через погранпереходы угля. Тогда за декабрь—январь только в направлении погранперехода Гродеково вводились конвенционные ограничения на 29 дней, что стоило ОАО РЖД более 500 тыс. тонн недопоставленного топлива и объяснялось в том числе общим снижением интереса к импорту российского угля. По итогам семи месяцев экспорт угля через погранпереходы на Восточном направлении снизился на 10,7%, до 4,9 млн тонн, следует из материалов ОАО РЖД.

Как пояснили в ОАО РЖД, проблема сохраняется: из-за ограничений приема со стороны КНР на подходах к приграничным станциям простаивает большое количество вагонов с углем. Из-за скопления поездов ОАО РЖД было вынуждено ввести конвенционный запрет на погрузку угля в направлении станции Камышовая с 11 по 20 августа. "Прием грузов китайской стороной проводится на уровне порядка 50% от нормативных параметров",— констатируют в монополии.

По информации ОАО РЖД, полученной от китайских коллег, проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству угля.

Российские угольщики считают, что ограничения — это следствие политики властей КНР по поддержке своих производителей. "Пропускная способность пограничных переходов с КНР — достаточная, а снижение пропуска угля через погранпереходы с Китаем связано с искусственным ограничением со стороны китайского правительства для поддержки местных производителей угля,— говорит председатель совета директоров "Колмара" Анна Цивилева.— Мы надеемся на скорое решение данной проблемы, но пока реальных сдвигов в положительную сторону не наблюдается". Источник издания на металлургическом рынке добавляет, что заводы в Китае сократили закупку угля из-за импортных квот. "Большая часть объемов импорта, который разрешен в соответствии с квотами, уже ввезена или проходит таможенные процедуры",— отмечает он.

МинПром

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