Нацбанк рассказал, что такое правильная инфляция В Национальном банке считают, что для успешного развития страны инфляция должна быть на однознаковом уровне. Как передает Укринформ, об этом написала пресс-служба НБУ в Фейсбуке.



Отмечается, что с 2015 года целью Национального банка является инфляция 5%. Также важно, чтобы инфляция не прыгала каждый месяц в одну или другую сторону, а находилась вблизи целевого показателя.



"Приемлемым является нахождение инфляции в диапазоне 5% +/- 1 п.п. Незначительные отклонения не навредят экономике. Но если инфляция будет отклоняться от цели существенно, то НБУ должен принимать меры, чтобы возвращать ее в указанный коридор. Для этого НБУ, в частности, оперирует учетной ставкой: делает деньги или дешевле, чтобы подпитать инфляцию и экономику, или дороже - чтобы тормозить рост цен", - объяснили в НБУ.



В НБУ также подчеркнули, что двознаковая инфляция плохо влияет на ключевые показатели социально-экономического развития. Чем выше инфляция, тем более существенные её колебания, а чем больше колебания, тем больше неопределенность с будущим, которая мешает принимать взвешенные решения как бизнесу, так и гражданам. Однако, нулевая инфляция или даже обратный процесс общего снижения цен (дефляция) обычно плохо влияют на экономику. Это демотивирует предпринимателей наращивать производство и открывать новые проекты.



В развитых странах инфляционные цели обычно составляют около 2%. В развивающихся они несколько выше, ведь надо больше стимулировать экономику, чтобы догонять развитые страны. Это обычно 3-5%. Поэтому НБУ имеет сравнительно высокую цель инфляции, повышать которую нет смысла.



Как сообщалось, потребительские цены в июле 2020 года против июня 2020 года уменьшились на 0,6%; против декабря 2019 года они выросли на 1,4%, против июля 2019 года - на 2,4%. В общей сложности за январь-июль 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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