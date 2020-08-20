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Госпредприятия должны иметь госзаказы – Зеленский

20.08.20 17:30 , Укринформ
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Президент Владимир Зеленский отметил, что государственные предприятия должны иметь господдержку и заказ. Об этом он сказал в Херсоне во время посещения государственного завода "Паллада" ГК "Укроборонпром", сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Генеральный директор предприятия Валерий Маломан и коллектив завода рассказали президенту, что предприятие хоть и является государственным, однако почти не имеет госзаказов и самостоятельно ищет покупателей своей продукции. Однаков мире такие производства имеют поддержку со стороны государства - кроме заказов им предоставляются льготные или долгосрочные кредиты, компенсации стоимости конструкторских работ и т.п., что важно для предприятий с долгосрочным циклом изготовления продукции.

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что необходимо менять эту практику.

Президент же согласился с тем, что такие меры для подобных предприятий нужны.

"Все, что позволит поддержать предприятия и обеспечить работой людей, - мы поддерживаем", - сказал глава государства.

В Офисе Президента отметили, что вопрос обеспечения завода заказами глава государства обсудил с заместителем министра обороны Александром Миронюком по телефону.

"Было согласовано, что до конца месяца "Паллада" подготовит пакет документов для оформления заказа трех причалов, и уже в сентябре контракт будет подписан", - проинформировали в пресс- службе главы государства.

Работники предприятия также обратили внимание на нехватку специалистов для таких заводов, как "Паллада", и организацию их профессионального образования или создания соответствующей программы подготовки.

"Мы знаем об этой проблеме и готовим программу улучшения профессионально-технического образования. Это очень важная для нас отрасль, которая поможет Украине стать конкурентоспособной", - заверил В.Зеленский.

МинПром

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