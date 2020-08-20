Кабмин озаботился законностью трудоустройства заробитчан Кабинет министров Украины усилит контроль за посредниками в трудоустройстве украинцев за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.



Предполагается, что периодичность проведения плановых мероприятий госконтроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по всем критериям.



"Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор именно на предотвращение негативных последствий и опасностей для людей. Кроме того, данное решение позволит уменьшить административное давление на бизнес", - говорится в сообщении.



МинПром



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