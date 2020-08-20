Перед Днем независимости НБУ решил обвалить гривну

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,48 грн за доллар. Курс на 17 коп. выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 21 августа установлен на таком уровне: 27,4812 грн за 1 долл. (+0,1652 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 27,3160 грн за 1 долл.
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки, до 27,49 грн за доллар, курс в покупке до 27,47 грн за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 коп., до 32,61 грн за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 августа справочный курс на уровне 27,49 грн/долл., повысив его по сравнению с 19 августа (27,30 грн).