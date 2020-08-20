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Перед Днем независимости НБУ решил обвалить гривну

20.08.20 16:35 , РБК Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,48 грн за доллар. Курс на 17 коп. выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 августа установлен на таком уровне: 27,4812 грн за 1 долл. (+0,1652 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 27,3160 грн за 1 долл.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки, до 27,49 грн за доллар, курс в покупке до 27,47 грн за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 коп., до 32,61 грн за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 августа справочный курс на уровне 27,49 грн/долл., повысив его по сравнению с 19 августа (27,30 грн).

МинПром

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