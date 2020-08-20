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АЗС в очередной раз подняли цены на автогаз

20.08.20 16:14
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Розничные сети в четверг, 20 августа, повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 копеек за литр. Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть SOCAR в среднем повысила цены на 3 копейки – до 12,73 грн/л. На столичных станциях этой сети она выросла на 30 коп. и составляет 12,68 грн/л.

На станциях AMIC автогаз подорожал на 6 коп. – до 11,97 грн/л. Сеть АЗК "Автотранс" подняла цены на 15 коп. – до 12,43 грн/л. Сети "Параллель", BVS, Chipo, "Авантаж 7", "Рур груп" и SUN OIL повысили цены на 5-35 копеек за литр.

В итоге средняя стоимость СУГ по Украине 20 августа выросла на 3 коп. и составила 11,91 грн/л.

По состоянию на 20 августа средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 990 грн за тонну.

МинПром

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