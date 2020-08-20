Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Турецкая металлургия не понесла больших потерь от коронавируса

20.08.20 14:41
печать
размер текста:

Во время эпидемии COVID-19 турецкая сталелитейная промышленность неожиданно не понесла серьезных потерь. Производство стали в стране за первое полугодие увеличилось на 4%.

Однако общий объем производства стали по-прежнему был ниже, чем за аналогичный период 2018 года. Кроме того, сделки на европейском рынке замедлились, а рынок США закрыл двери для турецкой стали из-за тарифов Д.Трампа.

На других целевых рынках, таких как Ближний Восток, Северная Африка, Европа и США) восстановление после эпидемии не было удовлетворительным, поэтому объем торгов не восстановился.

Вице-президент Турецкой ассоциации экспортеров стали (CIB) Угур Далбелер сказал, что США и Европа были не единственными экспортными рынками, которые приняли меры против турецкой стали, а Турция стала открытым рынком для глобальных поставщиков, поскольку она не приняла ответных мер.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:43
Boeing впервые в этом году получил заказ на 737 MAX
15:31
Энергоатом ожидает роста спроса на свою э/э осенью
15:20
Порт Ольвия передан на 35 лет в концессию катарской компании
14:12
Металлоинвест отчитался о потере выручки за полгода
14:06
СБУ разоблачила очередную коррупционную схему на Укрзализныце
13:56
Газпром хочет засекретить прокладку Северного потока-2
13:35
За год число безработных в Украине выросло почти вдвое
13:18
СевГок Метинвеста направит в 2020 году 2,3 млрд грн на защиту окружающей среды
13:04
Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода
12:59
Канада и Китай будут разрабатывать месторождения в Конго
12:40
Posco не оставляет попыток выйти на рынок Индии
12:21
АМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорог
12:03
Канада решила расследовать импорт стального листа из 5 стран
11:47
Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью
11:31
Херсонский морпорт выходит из Ассоциации портов Украины
11:14
Трамп решил восстановить санкции против Ирана
10:59
Хэбей закрывает стальные мощности
10:43
Компании Европы и США готовятся потратить 1 трлн долл. на остановку своих производств в Китае
10:21
Суд запретил заново открыть завод по выпуску катодной меди в Индии
10:05
ОПЕК+ решил в своей работе придерживаться трех букв
19.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!