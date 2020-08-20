Турецкая металлургия не понесла больших потерь от коронавируса Во время эпидемии COVID-19 турецкая сталелитейная промышленность неожиданно не понесла серьезных потерь. Производство стали в стране за первое полугодие увеличилось на 4%.



Однако общий объем производства стали по-прежнему был ниже, чем за аналогичный период 2018 года. Кроме того, сделки на европейском рынке замедлились, а рынок США закрыл двери для турецкой стали из-за тарифов Д.Трампа.



На других целевых рынках, таких как Ближний Восток, Северная Африка, Европа и США) восстановление после эпидемии не было удовлетворительным, поэтому объем торгов не восстановился.



Вице-президент Турецкой ассоциации экспортеров стали (CIB) Угур Далбелер сказал, что США и Европа были не единственными экспортными рынками, которые приняли меры против турецкой стали, а Турция стала открытым рынком для глобальных поставщиков, поскольку она не приняла ответных мер.



МинПром



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