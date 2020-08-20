Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

СБУ разоблачила очередную коррупционную схему на Укрзализныце

20.08.20 14:06
печать
размер текста:

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией проводят ряд обысков в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисах коммерческих структур в Киеве и Виннице. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следственные действия проводятся в рамках расследования дела о коррупционной схеме при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделила более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег.

"Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн грн", – сказано в сообщении.

Уголовное производство по делу открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются, уточнили в СБУ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:12
Металлоинвест отчитался о потере выручки за полгода
13:56
Газпром хочет засекретить прокладку Северного потока-2
13:35
За год число безработных в Украине выросло почти вдвое
13:18
СевГок Метинвеста направит в 2020 году 2,3 млрд грн на защиту окружающей среды
13:04
Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода
12:59
Канада и Китай будут разрабатывать месторождения в Конго
12:40
Posco не оставляет попыток выйти на рынок Индии
12:21
АМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорог
12:03
Канада решила расследовать импорт стального листа из 5 стран
11:47
Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью
11:31
Херсонский морпорт выходит из Ассоциации портов Украины
11:14
Трамп решил восстановить санкции против Ирана
10:59
Хэбей закрывает стальные мощности
10:43
Компании Европы и США готовятся потратить 1 трлн долл. на остановку своих производств в Китае
10:21
Суд запретил заново открыть завод по выпуску катодной меди в Индии
10:05
ОПЕК+ решил в своей работе придерживаться трех букв
09:40
В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом
09:29
Малайзия ввела антидемпинговую пошлину на прокат с покрытием
08:54
Железная руда подорожала до максимума за шесть лет
08:03
Центрэнерго направила 216 млн грн на погашение долга перед госшахтами
19.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!