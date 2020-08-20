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Металлоинвест отчитался о потере выручки за полгода

20.08.20 14:12 , Металлоснабжение и сбыт
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По итогам первого полугодия 2020 г. выручка "Металлоинвеста" снизилась на 14%, до 3,1 млрд долл., что в первую очередь обусловлено существенным падением средних цен реализации всех видов товарной продукции, вызванным пандемией COVID-19 и ухудшением экономической активности на мировом рынке, сообщается в отчете компании о финансовых результатах.

При этом, по результатам отчетного периода компания проявила гибкость в части перераспределения товарных потоков, сохранив высокий уровень рентабельности EBITDA – 36,5%.

"Следует отметить, что чистый долг компании за первое полугодие 2020 г. снизился на 9%, до 3,4 млрд долл. Таким образом, уровень долговой нагрузки сохраняется на комфортном уровне – показатель Чистый долг / EBITDA LTM составил 1,6x на конец отчетного периода. График погашения долга Компании с небольшой долей краткосрочных заимствований (около 7%) обеспечивает надежную финансовую устойчивость", - приводится в отчете комментарий заместителя генерального директора по финансам и экономике Металлоинвеста Алексея Воронова.

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