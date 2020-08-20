|
Металлоинвест отчитался о потере выручки за полгода
20.08.20 14:12 , Металлоснабжение и сбыт
печать
По итогам первого полугодия 2020 г. выручка "Металлоинвеста" снизилась на 14%, до 3,1 млрд долл., что в первую очередь обусловлено существенным падением средних цен реализации всех видов товарной продукции, вызванным пандемией COVID-19 и ухудшением экономической активности на мировом рынке, сообщается в отчете компании о финансовых результатах.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
19.08.20