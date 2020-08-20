Газпром хочет засекретить прокладку Северного потока-2 Планы "Газпрома" по завершению газопровода "Северный поток-2" остаются неизменными, однако часть работ необходимо засекречивать.



Об этом говорится в сообщении российской компании, приведенном в рамках онлайн-конференции, передает РИА Новости.



"Мы ограничены в том объеме информации, который можем представить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление", — ответил представитель компании на вопрос о сроках строительства.



Оператор строительства Nord Stream 2 AG также не раскрывает, какое судно будет использовано для прокладки труб.



Ранее сообщалось, что через подконтрольную компанию, которая уже находится под санкциями США, холдинг купил дополнительное судно снабжения "Финвал". Пришло оно из Норвегии, где его перекрасили после смены владельца и имени.



Напомним, что "Газпром" исключил из своей собственности суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", которые будут обеспечивать работу трубоукладчиков. Еще раньше в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ) перешел трубоукладчик "Академик Черский".



Также стало известно, что российская компания "Межрегионтрубопроводстрой" не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки газопровода "Северный поток-2".



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